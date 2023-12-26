Без Цекало и Урганта: в эфир Первого канала вернется шоу «Большая разница»

В эфир Первого канала в начале 2024 года вернется известное шоу «Большая разница». Ведущими новогоднего спецвыпуска стали артисты Нонна Гришаева и Сергей Бурунов.

Впервые программа вышла в эфир 1 января 2008 года и быстро завоевала народную любовь. Его ведущими были Иван Ургант и Александр Цекало, которые по-видимому не будут участвовать в съемках новых выпусков «Большой разницы».

В первый день следующего года шоу вернется на экраны и порадует зрителей пародиями на известные фильмы: «Место встречи изменить нельзя», «Чебурашка», «Вызов», «Холоп», «Полицейский с Рублевки», «Служебный роман» и другие, пишет StarHit.

Нонна Гришаева и Сергей Бурунов признались, что скучали по программе и своим коллегам.

«Мы все соскучились друг по другу, по образам, репетициям и съемкам», — сказала Гришаева.

Известно, что ведущие встретятся в начале шоу, как персонажи фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Ипполит и Надя. Остальные подробности телеканал пока не раскрывает.

Передачу покажут на телеканале 1 января 2024 года в 18.30 вечера.

Напомним, ранее стало известно, кто будет вести «Новогоднюю ночь» на Первом канале.