Без бровей: Лейсан Утяшева напугала поклонников своей внешностью

Жена Павла Воли продолжает экспериментировать с образами.

На этот раз ведущая поделилась фотографиями без бровей.

Необычный тренд на «невидимые брови» действительно существует, хотя и появился совсем недавно. Запустили его сестры Кардашьян. Их фотосет для журнала «The Interview» побудил сбривать брови многих голливудских красоток.

Лейсан признается, что от нового образа просто в восторге, в то время как менее осведомленная аудитория гимнастки с недоумением отнеслась к её неожиданному перевоплощению.

Кстати, первой отважилась подхватить экстравагантный тренд Полина Гагарина. Как и в случае с Лейсан, далеко не все поклонники певицы смогли по достоинству оценить перемены во внешности своего кумира.

Видимо, в представление о красоте русской отсутствие бровей у девушек все-таки не вписывается.