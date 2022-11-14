Без бровей: Лейсан Утяшева напугала поклонников своей внешностью
Жена Павла Воли продолжает экспериментировать с образами.
На этот раз ведущая поделилась фотографиями без бровей.
Необычный тренд на «невидимые брови» действительно существует, хотя и появился совсем недавно. Запустили его сестры Кардашьян. Их фотосет для журнала «The Interview» побудил сбривать брови многих голливудских красоток.
Лейсан признается, что от нового образа просто в восторге, в то время как менее осведомленная аудитория гимнастки с недоумением отнеслась к её неожиданному перевоплощению.
Кстати, первой отважилась подхватить экстравагантный тренд Полина Гагарина. Как и в случае с Лейсан, далеко не все поклонники певицы смогли по достоинству оценить перемены во внешности своего кумира.
Видимо, в представление о красоте русской отсутствие бровей у девушек все-таки не вписывается.