«Бьет именно по ногам»: названы неожиданные причины болезни Баскова

В конце прошлого года здоровье шоумена Николая Баскова пошатнулась.

Сперва он сильно набрал в весе, что породило массу слухов о проблемах с сердцем. Спустя еще какое-то время, певец еле смог удержать равновесие, выступая на собственном концерте.

Десятки отретушированных фотографий, выложенных им в социальных сетях, в свою очередь, лишь подкрепили тревожные слухи о пошатнувшемся здоровья Николая.

Эксперты до сих пор теряются в догадках по поводу того, что именно так повлияло на самочувствие знаменитости, а ханты-мансийская шаманка Эльвира Усубалиева и вовсе выдвинула предположение, что на артиста навели порчу.

– Духи предков предупреждали меня об этом ещё в том году, говорили, что ведьмы будут мстить. И мстить они будут не деревенской магией, а через кладбищенскую чёрную книгу обрядов, - делится знаниями Усубалиева.