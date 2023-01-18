«Бьет именно по ногам»: названы неожиданные причины болезни Баскова
В конце прошлого года здоровье шоумена Николая Баскова пошатнулась.
Сперва он сильно набрал в весе, что породило массу слухов о проблемах с сердцем. Спустя еще какое-то время, певец еле смог удержать равновесие, выступая на собственном концерте.
Десятки отретушированных фотографий, выложенных им в социальных сетях, в свою очередь, лишь подкрепили тревожные слухи о пошатнувшемся здоровья Николая.
Эксперты до сих пор теряются в догадках по поводу того, что именно так повлияло на самочувствие знаменитости, а ханты-мансийская шаманка Эльвира Усубалиева и вовсе выдвинула предположение, что на артиста навели порчу.
– Духи предков предупреждали меня об этом ещё в том году, говорили, что ведьмы будут мстить. И мстить они будут не деревенской магией, а через кладбищенскую чёрную книгу обрядов, - делится знаниями Усубалиева.
- Убивать они его не захотели, провели так называемое «перекрытие дорог» а это заклинание – бьёт именно по ногам, - добавила ведьма, - с проклятием непременно нужно сделать что-то, в противном случае оно будет так изматывать Баскова до последнего дня жизни.