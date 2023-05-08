«Берёте смелость писать мне чухню»: Анастасия Волочкова обратилась к бедным россиянам

Анастасия Волочкова в очередной раз нашла, что ответить на критику в свой адрес.

Сейчас балерина находится в отпуске на Мальдивских островах. В своих социальных сетях она делится многочисленными постами и видеороликами.

Очередная фотосессия дивы оказалась выдержана в классическом стиле: шпагат под пальмой, фотографии топлес, частично прикрытые эмодзи с дельфинами.

Откровенные фото опять вызвали шквал критики со стороны поклонников. В комментариях начали обсуждать зашкаливающую частоту отпусков и количество денег, которые Анастасия тратит на свой шикарный отдых.

Балерина, видимо, активно читает комментарии и тем самым еще больше подогревает аудиторию.

В ответ на критику читателей появляются все новые и новые островные публикации, где Волочкова в очередном ярком купальнике с издевкой отвечает: «Вот так и живу…», «А вы где отдыхаете?», «А вы как там? Тепло у вас или холодно?» Подписчики также обращают внимание на участившиеся появления примы на публике в нетрезвом состоянии.

Но и тут балерина нашла, что ответить: «Это сообщение адресовано злым, недолюбленным теткам, у которых в жизни нет секса, любви и радости, и успеха нет, и творчества, вообще ничего нет.

Я вам что хочу сказать… Когда вы берете смелость писать мне какую-то чухню, вы же пишете из трущоб и не можете простить, что я на Мальдивах нахожусь в прекрасном, дорогом курорте.

Да вы поезжайте сами, купите себе путевку. Заплатите три миллиона рублей за прекрасное путешествие», — заявила артистка.