Беременная жена Александра Петрова поставила мужу ультиматум: актер не смог отказать

Актер Александр Петров уже в 2025 году станет впервые отцом. Его жена Виктория находится в положении. Однако, несмотря на радостные новости, оказалось, что в семье не все так идеально. Супруга звезды пожаловалась – муж очень мало времени проводит с ней вместе.

Петров является одним из самых востребованных актеров в стране, поэтому неудивительно, что у него очень много работы. И если раньше его не напрягало отсутствие выходных, то в браке это оказалось большой проблемой. Дошло все до того, что Виктория буквально потребовала, чтобы Александр чаще бывал дома.

«Ну, конечно, она хочет, чтобы я максимально время проводил дома, и я это хочу. Сказал, Новый год будут отмечать обязательно вместе», - поделился актер в шоу «Кстати» в VK Видео.

Напомним, что свадьба с Викторией стала для поклонников Петрова большой неожиданностью, ведь долгое время он встречался с коллегой Стасей Милославской. А год назад вдруг опубликовал фото из ЗАГСа с незнакомкой, объявив, что женился. Выяснилось, что он встретил ее случайно и сразу влюбился. После пары свиданий он сделал ей предложение руки и сердца.

Ранее Александр Петров признался, что завидует успеху Юры Борисова.