14:48, 16 октября 2022
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Беременная певица Ханна рассказала о болезни
Беременная вторым ребенком от генерального директора Black Star Пашу певица Ханна последнее время жалуется на плохое самочувствие. Причиной стала ОРВИ, которая перешла в тяжелое осложнение.
Проведя концерт в Турции, она поехала отдыхать с семьей в Дубай. На протяжении всех разъездов ее мучал кашель, боль в горле и насморк. Сейчас насморк перешел в гайморит. Певица начала лечиться лекарствами посерьезнее.
Фото: Tarakanov Vadim/East News
Источник:Super.ru
Автор:Елизавета ИвлеваТеги: