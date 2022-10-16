Беременная певица Ханна рассказала о болезни

Беременная вторым ребенком от генерального директора Black Star Пашу певица Ханна последнее время жалуется на плохое самочувствие. Причиной стала ОРВИ, которая перешла в тяжелое осложнение.

Проведя концерт в Турции, она поехала отдыхать с семьей в Дубай. На протяжении всех разъездов ее мучал кашель, боль в горле и насморк. Сейчас насморк перешел в гайморит. Певица начала лечиться лекарствами посерьезнее.

Фото: Tarakanov Vadim/East News