13:42, 30 ноября 2022
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Беременная Орлова наорала на зрителей: « Вы для меня останетесь тупыми »
Беременность певицы Ольги Орловой многих сбивает с толку. Прежде всего саму Ольгу.
Подписчики звезды уже в открытую решили смеяться над её новыми фотографиями в социальных сетях.
Большинство уверено, что живот Орловой - не более чем фикция, а ребенка, о котором идет так много разговоров, вынашивает для артистки суррогатная мать.
Недавно звезда решила не держать накопившееся раздражение и напрямую ответила всем зрителям своего Instagram*.
- Давайте поясним раз и навсегда, - огрызнулась Оля, - я останусь для вас небеременной, а вы для меня в таком случае останетесь для меня навсегда тупые.
*Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена.
Источник фото:https://www.youtube.com
Источник:https://www.starhit.ru
Автор:Кирилл ЗенковТеги: