Беременная Орлова наорала на зрителей: « Вы для меня останетесь тупыми »

Беременность певицы Ольги Орловой многих сбивает с толку. Прежде всего саму Ольгу.

Подписчики звезды уже в открытую решили смеяться над её новыми фотографиями в социальных сетях.

Большинство уверено, что живот Орловой - не более чем фикция, а ребенка, о котором идет так много разговоров, вынашивает для артистки суррогатная мать.

Недавно звезда решила не держать накопившееся раздражение и напрямую ответила всем зрителям своего Instagram*.

Давайте поясним раз и навсегда, - огрызнулась Оля, - я останусь для вас небеременной, а вы для меня в таком случае останетесь для меня навсегда тупые.

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена.