Беременная Агата Муцениеце показала, как готовится к свадьбе с Петром Дрангой.

36-летняя актриса продолжает делиться в блоге личной жизнью: совсем скоро она попрощается со своим незамужним статусом.

На этот раз она раскрыла, что сходила в салон красоты во время подготови к празднику. Парикмахер занимался прической звезды кинематографа, а мастер маникюра готовил ее ногти к важному событию.

По словам Муцениеце, такое время является для нее полноценным отдыхом. Также она поделилась, что сделала классический французский маникюр для свадьбы.

«Жую кофетку, делаю маникюр, уход за волосами... Вот он — идеальный девичник», — прокомментировала Агата.

Напомним, что у звезды сериала «Закрытая школа» появится еще одна девочка от Петра Дранги.

