Белый парик и пижама: Ида Галич и Ева Польна удивили образами на VK Fest 2026

Об этом сообщает фестиваль VK Fest в своих социальных сетях.

Сегодня на ВДНХ в Москве стартовал масштабный развлекательный фестиваль VK Fest 2026. Мероприятие собрало десятки известных артистов, блогеров и спортсменов, которые не упустили возможность удивить публику необычными нарядами.

Главной неожиданностью красной дорожки стало появление Иды Галич с кардинально изменённой внешностью. Блогер, телеведущая и предпринимательница предстала в образе блондинки, надев белый парик с небольшой чёлкой и плавными локонами. Образ дополнили лёгкий светлый корсет и джинсовая юбка в пол.

Не менее ярко выглядела певица Ева Польна, которая выбрала для выхода на красную дорожку пижамный костюм. А фигуристка Саша Трусова также решилась на эксперимент с цветом волос, став блондинкой специально к фестивалю.

Особое внимание привлёк и образ певицы Глюкозы. Наталья Ионова появилась на красной дорожке в экстравагантном инопланетном наряде, напоминающем образ Дивы Плавалагуны из культового фильма «Пятый элемент».

Неожиданную смену имиджа продемонстрировал и 30-летний блогер Алексей Жидковский. Инфлюенсер, известный любовью к дизайнерским нарядам и косметике, появился на фестивале в брутальном образе с короткой стрижкой и бородой. Пользователи соцсетей предположили, что такая кардинальная перемена могла произойти по требованию организаторов из-за возрастных ограничений мероприятия.

«Видимо, его заставили, пригрозили отменой», — писали в комментариях зрители. «Скорее всего, организаторы запретили идти как обычно, раз ноль плюс», — добавляли другие.

Певица Бьянка в беседе с корреспондентами фестиваля призналась, что хочет оторваться под треки коллег. «Я бы сделала короткие уроки по тверку и вогу. Это направления в танцах», — поделилась артистка, назвав среди любимых исполнителей Zivert и Надежду Кадышеву.

Напомним, VK Fest проходит 18-19 июля на территории ВДНХ. Ида Галич недавно вышла замуж, и это её первое публичное появление после свадьбы.