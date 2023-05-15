Беда не приходит одна: у 46-летнего Романа Костомарова возникли новые трудности

В последнее время все внимание публики приковано к Роману Костомарову. После госпитализации фигуриста прошло больше четырех месяцев, однако поклонники не прекращают молитв за его здоровье. К счастью, на сегодняшний день жизни Олимпийского чемпиона ничего не угрожает: он проходит восстановление и готовится к протезированию. Однако на связь с порталом Sport24 вышел реабилитолог Константин Терновой и заявил, что у спортсмена могут возникнуть новые трудности.

По словам эксперта, в России нет протезов, необходимых для Романа. Вот почему Терновой считает, что на помощь к Олимпийскому чемпиону могут прийти врачи из Германии. Мужчина отметил: именно в этой стране производство протезов «очень развито».

«В России нет промышленности индивидуальных протезов. Дело не в специалистах, а именно в промышленности. Думаю, к Костомарову приедут специалисты из Германии», — высказался Терновой.

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