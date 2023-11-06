Baza: внучка дагестанского поэта Расула Гамзатова получила израильский паспорт

Внучка дагестанского поэта Расула Гамзатова получила израильский паспорт, об этом сообщает Telegram-канал Baza.

У поэта Расула Гамзатова по-настоящему большая семья - в браке с Патимат Саидовной у него родились три дочери. Все они так или иначе связали свою жизнь с искусством. Кроме того, у Гамзатова есть четыре внучки, которые тоже стали известными.

Одной из них является Шахри Амирханова - бывший главный редактор глянцевых журналов Harper’s Bazaar и Tatler. Амирханова уехала из России еще в феврале 2023 года. С тех пор она пыталась получить гражданство Израиля. Теперь же внучка поэта выложила в соцсетях снимок израильского паспорта и заявила, что у нее появился новый дом.

«Удивлена, польщена и горда. Спасибо, что приняли меня с любовью, мой новый дом. Я горжусь и счастлива быть здесь», - подписала фото она.

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