Baza: актрису Татьяну Васильеву перевели в нейрореанимацию из-за ухудшения в состоянии

Актрису Татьяну Васильеву перевели в нейрореанимацию из-за ухудшения в состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, артистку сперва положили в неврологическое отделение, однако в больнице ее состояние ухудшилось. Все это привело к тому, что врачи приняли решение о переводе Васильевой в нейрореанимацию. Отмечается, что знаменитость находится в сознании.

Напомним, что минувшей ночью 76-летнюю актрису Татьяну Васильеву госпитализировали с гипертонией в состоянии средней степени тяжести. Знаменитость почувствовала себя плохо, находясь дома. Заметив состояние Васильевой, ее невестка вызвала скорую помощь.

Ранее сообщалось о том, что у госпитализированной Васильевой проблемы с питанием головного мозга. Подробности смотрите в этой статье.

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