Басков, Пирожков, Чеботина и другие артисты зажгли на вечеринке в честь Премии RU.TV

В Москве участники грядущей XII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV посетили вечеринку в честь этого события. Вечер прошел в итальянском ресторане, где гости наслаждались закусками и выступлениями артистов будущей церемонии.

«В этот вечер пели: Мот, Люся Чеботина, Артур Пирожков, Ханна, Дмитрий Маликов, Нина Фокина, Маша Вебер, Ёлка, Bahh Tee & Turken, Ирина Дубцова и Николай Басков», – отмечается в сообщении.

Также на сцену вышел главный редактор русского музыкального телеканала RU.TV, генеральный продюсер Михаил Богомолов.

«Премия этого года посвящена тому, что объединяет всех нас. Это наш российский дух, наша сплоченность, это все те люди, кто несмотря ни на что, выбрал нашу страну и готов поддержать нас в любой ситуации, что бы ни случилось», – подчеркнул Богомолов.

Он добавил, что у нас в стране нет дефицита артистов.

«Слоган Премии телеканала RU.TV в этом году «Все звезды с нами». На сцене появится более пятидесяти артистов: от 13-летней Миланы Хаметовой до Григория Лепса, недавно отметившего 60-летний юбилей», — отметил Богомолов.

После слово взяла Ирина Дубцова и сказала, что творческие люди всегда должны держаться вместе.

«Все творческие люди, которые создают музыку: поют, танцуют, пишут песни, всех их я с огромным удовольствием поддерживаю. Мы должны быть едины, уважать друг друга и жить дружно», — обратилась ко всем исполнительница.

Кроме выступления артистов, на вечеринке раскрыли номинации, в которых в этом году телеканал наградит лучших исполнителей.

Артисты, выбранные народным голосованием, получат призы в номинациях: «Лучший старт RU.TV», «Лучший дуэт», «Лучшая группа», «Лучшая песня», «Лучшая актерская роль в клипе», «Лучший видеоклип», «Лучший певец», «Лучшая певица», «Артист года», «Лучший хип-хоп проект», «Лучший кавер», «Музыкальный блогер», «Коллаборация года», «Лучший рок-проект», «Лучшее сольное концертное шоу», «Лучший альбом», «Лучший ди-джей», «Звезда Танцпола», «Звезда «Русского Радио», «Лучший концертный тур». Также традиционно именитый артист будет награжден за вклад в развитие музыкального бизнеса.

Русская Музыкальная Премия телеканала RU.TV состоится 23 мая.