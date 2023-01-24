Басков довёл Лазарева до слёз в прямом эфире

Знаменитый оперный и эстрадный певец Николай Басков раскрыл очередные грани своего таланта.

Он настолько темпераментно ведет шоу «А ну-ка все вместе», перемежая острые выпады и лестные высказывания в адрес финалистов, что звездные участники, порой, не выдерживают.

Вот и Сергей Лазарев недавно не смог сдержать слез, что, впрочем, не стало для зрителей особым сюрпризом.

У двукратного участника «Евровидения» и бесконечного лауреата премии «Золотой граммофон» глаза часто оказываются на мокром месте.

Иногда невозможно даже записать песню, потому что начинаешь петь - и начинаешь плакать…

Я считаю, это вообще нормально: записывать свою собственную песню и плакать! – признается Сергей.