16:36, 24 января 2023
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Басков довёл Лазарева до слёз в прямом эфире
Знаменитый оперный и эстрадный певец Николай Басков раскрыл очередные грани своего таланта.
Он настолько темпераментно ведет шоу «А ну-ка все вместе», перемежая острые выпады и лестные высказывания в адрес финалистов, что звездные участники, порой, не выдерживают.
Вот и Сергей Лазарев недавно не смог сдержать слез, что, впрочем, не стало для зрителей особым сюрпризом.
У двукратного участника «Евровидения» и бесконечного лауреата премии «Золотой граммофон» глаза часто оказываются на мокром месте.
- Иногда невозможно даже записать песню, потому что начинаешь петь - и начинаешь плакать…
Я считаю, это вообще нормально: записывать свою собственную песню и плакать! – признается Сергей.
Источник фото:http://starface.ru/
Источник:https://blitz.plus
Автор:Кирилл ЗенковТеги: