«Bangaranga» принесла историческую победу: 27-летняя певица Dara выиграла «Евровидение-2026» для Болгарии

Об этом сообщает YouTube-канал Eurovision Song Contest.

Певица Dara родилась в Варне и начала музыкальную карьеру в 2015 году. С 2021 года артистка активно выступает — на её счету два альбома и более 30 синглов.

Финал юбилейного конкурса состоялся 16 мая 2026 года в Вене на стадионе Винер-Штадтхалле. В финале приняли участие представители 25 стран. По итогам голосования членов жюри и зрителей в соотношении 50 на 50 Болгария набрала максимальное количество баллов — 516. Только от профессионального жюри артистка получила 204 балла.

Эпатажное и яркое выступление с композицией «Bangaranga» полюбилось фанатам шоу.

На втором месте оказался представитель Израиля Ноам Беттан с песней «Мишель» — 343 балла. Третье место заняла Румыния с результатом 296 баллов.

Напомним, что Болгария вернулась на конкурс после перерыва — последний раз страна участвовала в «Евровидении» в 2023 году. Победу болгарской певицы поддержал российский продюсер Филипп Киркоров.