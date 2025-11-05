Балерину Анастасию Волочкову сравнили с певцом SHAMAN после смены имиджа. Подписчики обсудили новый образ знаменитости под ее последним постом.

В личном блоге балерина показала фото с изменившимся имиджем. Волочкова предстала на снимке с короткой стрижкой и уложенными назад волосами. Многие подписчики поддержали смену образа Анастасии, однако были и те, кто раскритиковал ее. Хейтеры сравнили балерину с исполнителем хита «Я русский» и заявили, что Волочкову трудно узнать.

«SHAMAN купил новое пальто. Не узнать, Настена, что с тобой стало? Губы увеличила?» — написали россияне.

К слову, знаменитость не стала отвечать на критику. Вместо этого она пожаловалась на трудный период в жизни из-за предательства близких.

«Предательство близких является болью. Но в моем случае и в моей судьбе оно дает новые силы и безграничные возможности», — высказалась балерина.

