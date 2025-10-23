Балерина Волочкова рассказала о романтическом путешествии на Мальдивы с Басковым

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что из всех поездок на Мальдивы ей запомнилось романтическое путешествие с певцом Николаем Басковым. Артист преподнес подарок, который экс-прима Большого театра хранит до сих пор.

Волочкова впервые оказалась на Мальдивах 13 лет назад. Балерина старается летать на курорт два раза в год: в январе и в мае.

На вопрос журналистов, какая поездка запомнилась больше всего, Волочкова сказала: «Когда мы ездили в романтическое путешествие с Колей Басковым. Это действительно был незабываемый отпуск… И, кстати, Николай говорит, что из всех своих поездок вспоминает именно нашу».

Балерина говорит, что их дружба с певцом длится больше 25 лет. Оба родились в год дракона и «на позитиве».

Во время совместной поездки Волочкова была вынуждена улететь раньше. Басков провожал ее до аэропорта, куда нужно было добраться на яхте.

«Он попросил меня подождать его на пирсе и куда-то убежал. И через некоторое время вернулся с прекрасными туфельками в руках. Я берегу эти туфельки с перышками до сих пор. Для меня это очень дорогая память», - поделилась Волочкова.

Балерина рассказала, что до Мальдив была на разных курортах, но эти острова считает местом своей силы. Для отдыха она выбирает бунгало, откуда до берега Индийского океана всего несколько метров.

«А еще я люблю белоснежный песок и отсутствие людей на пляже. И это отсутствие людей — при полной заполняемости острова», - отметила знаменитость.

