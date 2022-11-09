Анастасия Волочкова назвала сбежавшую Ксению Собчак крысой

Заслуженная артистка РФ, мисс-шпагат Анастасия Волочкова выступила с резкой критикой в адрес телеведущей Ксении Собчак.

Поводом для этого послужил даже не личный конфликт, а кратковременная поездка Собчак в Латвию.

По словам Волочковой, если бы у Ксюши не было бы за душой чувства вины, она бы, «как крыса из страны не сбежала».

«Я считаю, что такое бегство из России это прежде всего показатель того, что за ней действительно что-то там есть», - говорит балерина.

Кроме того, Анастасия припомнила телеведущей ситуации из детства, когда ей удавалось отвести от себя беду благодаря возможности «с кем-то договариваться».