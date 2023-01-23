Балерина Анастасия Волочкова довела известную певицу до микроинсульта

В августе прошлого года экс-солистка группы «Стрелки» Екатерина Любомская выиграла суд против балерины Анастасии Волочковой по делу об оскорблении. Звезды долгое время выясняли отношения и давали скандальные интервью, где нелицеприятно отзывались друг о друге. Певица заявила, что ссоры с блондинкой сильно отразились на ее здоровье.

Любомская призналась в эфире шоу «Звезды сошлись», что перенесла микроинсульт!

«Это мне стоило микроинсульта прям в процессе. Я обратила внимание, что меня перекосило. У меня левая часть внешне, наверное, деформировалась, и я не чувствовала ее», – поделилась исполнительница.

Врач рассказал, что у Екатерины случился гипертонический криз. На его фоне у женщины произошло временное нарушение мозгового кровообращения.

Сама Волочкова не комментирует эту скандальную историю. Но после проигрыша заявляла, что будет подавать встречный иск. СМИ пишут, что суд обязал балерину выплатить оппонентке компенсацию в размере 200 тысяч рублей и судебные издержки на сумму 100 тысяч рублей.

Напомним, что конфликт между артистками начался после того, как в Сети появилось фото, на котором Анастасия справляет нужду под елочкой на своем участке. Кадр добавили в чат соседей подмосковного поселка, в котором проживает звезда. Танцовщица высказалась против Любомской и подала на нее в суд.