«Баб не поздравляю, кукиш им»: Григорий Лепс оскорбил российских женщин

Российский певец Григорий Викторович Лепс снова угодил в скандал.

В эфире одного из федеральных каналов, исполнитель не только назвал представительниц прекрасного пола «бабами», но и заявил о своем непринятии международного женского дня.

«Обойдутся! Кукиш с маслом! Я баб даже своих не поздравляю! Праздник этот выдуманный», – с внезапной резкостью высказался Лепс о 8-м марта.

Эти слова моментально вызвали ярость у женской аудитории певца.

«Называть женщин бабами – возмутительно», – пишут разъяренные россиянки. Неудивительно, что от вас ушла ваша жена, от жлоба от такого».

«Больше ноги мои на концертах Лепса не будет», – угрожают более решительные дамы.

Судя по всему, концерт в ближайший международный женский день Григорий Лепс даст преимущественно на мужскую аудиторию.

Женщины на его концертах действительно могут больше не появиться.