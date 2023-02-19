«Баб не поздравляю, кукиш им»: Григорий Лепс оскорбил российских женщин
Григорий Лепс решил оскорбить свою женскую аудиторию накануне 8 марта.
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@ArmanDav»
Российский певец Григорий Викторович Лепс снова угодил в скандал.
В эфире одного из федеральных каналов, исполнитель не только назвал представительниц прекрасного пола «бабами», но и заявил о своем непринятии международного женского дня.
«Обойдутся! Кукиш с маслом! Я баб даже своих не поздравляю! Праздник этот выдуманный», – с внезапной резкостью высказался Лепс о 8-м марта.
Эти слова моментально вызвали ярость у женской аудитории певца.
«Называть женщин бабами – возмутительно», – пишут разъяренные россиянки. Неудивительно, что от вас ушла ваша жена, от жлоба от такого».
«Больше ноги мои на концертах Лепса не будет», – угрожают более решительные дамы.
Судя по всему, концерт в ближайший международный женский день Григорий Лепс даст преимущественно на мужскую аудиторию.
Женщины на его концертах действительно могут больше не появиться.