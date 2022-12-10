17:35, 10 декабря 2022
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Азиза переживает новую трагедию. Скончалась свидетельница убийства Талькова
Имя певицы Азизы тесно связано со смертью советского рок-музыканта Игоря Талькова. Несмотря на постоянный хейт директор Азизы и свидетель убийства певца Элли Касимати не оставила девушку в трудное время.
Азиза признавалась, что Элли Касимати стала выполнять роль опоры. Без ее поддержки певица бы не справилась.
Однако несколько лет назад у Элли обнаружили серьезное заболевание. Ей пришлось покинуть работу в шоу-бизнесе. Позже она переехала в Грецию, где и провела последние дни своей жизни. Врачам так и не удалось ее спасти.