Азиза переживает новую трагедию. Скончалась свидетельница убийства Талькова

Имя певицы Азизы тесно связано со смертью советского рок-музыканта Игоря Талькова. Несмотря на постоянный хейт директор Азизы и свидетель убийства певца Элли Касимати не оставила девушку в трудное время.

Азиза признавалась, что Элли Касимати стала выполнять роль опоры. Без ее поддержки певица бы не справилась.

Однако несколько лет назад у Элли обнаружили серьезное заболевание. Ей пришлось покинуть работу в шоу-бизнесе. Позже она переехала в Грецию, где и провела последние дни своей жизни. Врачам так и не удалось ее спасти.