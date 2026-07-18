«Атмосфера была напряжённой»: Анна Хилькевич и Артур Мартиросян выиграли 5 миллионов рублей в шоу «Ставка на любовь»

Об этом сообщает телеканал «Пятница!».

Хилькевич известна по ролям в популярных российских сериалах. В реалити-шоу она участвовала вместе с супругом, проверяя отношения на прочность в борьбе за крупный денежный приз.

В финал вышли три звёздные пары, которые боролись за призовой фонд в 7,39 миллиона рублей. Помимо пары Хилькевич-Мартиросян, за победу сражались Евгений Ершов с Анной Пролыгиной и Ираклий Пирцхалава с Еленой Гребенщиковой.

Последний завтрак на вилле перед финальными испытаниями прошёл в тяжёлой обстановке. Финалисты почти не общались друг с другом.

Напряжение между парами накапливалось в течение всего сезона из-за споров вокруг ранее заключённых договорённостей. Особенно острый конфликт разгорелся между парами Хилькевич-Мартиросян и Ершов-Пролыгина, которые открыто демонстрировали взаимную неприязнь.

На финальном собрании ссоры между участниками достигли апогея. Артист Ираклий Пирцхалава не выдержал эмоционального давления, у него случился нервный срыв, и он покинул площадку.

Несмотря на сложную атмосферу, пара Хилькевич-Мартиросян успешно прошла решающие испытания. Их победа стала результатом взаимного доверия и выдержки, которые помогли супругам обойти соперников и завоевать главный приз в 5 миллионов рублей.