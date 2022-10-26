Астролог Павел Глоба назвал предполагаемые даты Третьей мировой войны

Астролог Павел Глоба заявил, что существует высокая вероятность начала Третьей мировой войны. В своем предсказании он назвал предполагаемые даты – с 2024 по 2027 годы.

В этот период ожидается повышение солнечной активности. Три года станут «самыми опасными», прогнозирует Глоба.

Он напомнил, что период высокого Солнца был с 2012 по 2014 годы. Тогда же на Украине произошел Майдан.

В настоящее время наблюдается период спокойствия, народ безмолвствует до следующего цикла солнечной активности, который начнется в конце 2023 года.

Астролог выразил надежду, что его прогноз не реализуется. Он напомнил, что астрология формирует разные варианты будущего, а задача человека – выбрать наилучший из них.

По словам Глобы, в основе науки лежат циклические закономерности: модели и события в мире повторяются, так как мотивы человеческого поведения остаются одинаковыми.

ФОТО: East News