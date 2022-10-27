Астролог объяснила, почему Собчак всегда выходит сухой из воды

После 5 ноября Ксения Собчак встретит новую любовь, заработает много денег, а потом, скорее всего, вернется в Россию. Нумеролог разложила характер журналистки и телеведущей на цифры и сделала оптимистичный прогноз.

Доктор психологии и мастер-нумеролог Клара Кузденбаева, успешно консультировавшая многих отечественных звезд, рассказала о Ксюше языком цифр.

В цифровом коде Собчак две шестерки – признак богатства. Деньги будут липнуть сами.

Две восьмерки – признак удачи. Не страшна ни сума, и тюрьма. Нет четверок – признак нетерпимости и несправедливости. Нет троек – способность приносит неосознанный вред другим.

Она - носитель знака бизнеса, но ее волевой характер излишне прямолинеен, лишен интуиции (которой, по мнению нумеролога, обладает муж Ксении Константин Богомолов). Эта пара отлично дополняла бы друг друга, но…Собчак охраняют сразу два мира, и верхний, и нижний.

« До своего дня рождения (5 ноября) у Ксюши будет продолжаться спад, - прогнозирует Кузденбаева. – А затем начнется подъем по всем пунктам. Особенно, если ей удастся немного по притихнуть. Она встретит новую любовь, заработает деньги и даже сможет однажды вернуться на родину ».

ФОТО: Kashaev Pavel/East News