«Астрал 6» получил официальное название: Sony показала первый трейлер хоррора с новой героиней

«Астрал» стал одной из самых успешных хоррор-франшиз 2010-х годов благодаря атмосфере и мистическому сюжету. Первый фильм вышел в 2010 году и собрал более $99 миллионов при бюджете $1,5 миллиона. За ним последовали ещё четыре части, каждая из которых продолжала историю о демонах из астрального измерения.

В центре сюжета новой части — молодая мать по имени Джемма, которая обладает паранормальными способностями. Она может возвращать существ из астрального измерения в реальный мир. Как именно этот дар повлияет на её жизнь и жизнь её семьи — предстоит узнать зрителям.

Режиссёрское кресло занял Джейкоб Чейз. В актёрский состав вошли Лин Шей, Лора Гордон, Брэндон Переа, Мэйси Ричардсон-Селлерс, Сэм Спруэлл и Айленд Остин.

К слову, маркетинговая команда применила нестандартный творческий подход для презентации названия фильма на публичном мероприятии. Какой именно — студия не раскрывает, но это уже создало дополнительный ажиотаж вокруг премьеры.

Напомним, первый анонс шестой части появился в мае 2024 года. Съёмки стартовали в конце сентября 2025 года и завершились несколько месяцев назад. Дата выхода фильма в российский прокат пока не называется.