Артистка Ольга Копосова изменилась до неузнаваемосяти

Актриса Ольга Копосова, широко известная благодаря роли главы Федеральной экспертной службы из криминального сериала «След», сильно изменилась.

Копосова предстает из серии в серию в одинаковом в образе строгого и в тоже время неотразимого босса.

Однако мало кто знает, что в жизни актриса выглядит уже давно не так привлекательно.

Глядя на фотографии, которые Ольга время от времени выкладывает в социальные сети, трудно предположить, что она и её сценический образ - один и тот же человек.

Дело в том, что Копосова борется с онкологией и курсы химиотерапии, к сожалению, не прошли бесследно.

Впрочем, почти на каждом снимке исполнительница роли Галины Рогозиной приветливо улыбается в камеру. Подписчики отдают дань мужеству и профессионализму актрисы и желают ей скорейшего выздоровления.