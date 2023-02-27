Артистка Ольга Копосова изменилась до неузнаваемосяти
Исполнительница главной роли в сериале «След» изменилась до неузнаваемости .
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@5TVRussia»
Актриса Ольга Копосова, широко известная благодаря роли главы Федеральной экспертной службы из криминального сериала «След», сильно изменилась.
Копосова предстает из серии в серию в одинаковом в образе строгого и в тоже время неотразимого босса.
Однако мало кто знает, что в жизни актриса выглядит уже давно не так привлекательно.
Глядя на фотографии, которые Ольга время от времени выкладывает в социальные сети, трудно предположить, что она и её сценический образ - один и тот же человек.
Дело в том, что Копосова борется с онкологией и курсы химиотерапии, к сожалению, не прошли бесследно.
Впрочем, почти на каждом снимке исполнительница роли Галины Рогозиной приветливо улыбается в камеру. Подписчики отдают дань мужеству и профессионализму актрисы и желают ей скорейшего выздоровления.