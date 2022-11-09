Певец Artik впервые за долгое время выступил на сцене за несколько миллионов рублей

Артём Умрихин давно не выступал на публике и не посещал светские мероприятия вместе со своей коллегой Севиль Валиевой. Подобным поведением мужчина спровоцировал слухи об уходе из коллектива, но, кажется, поклонники звезды могут быть спокойны. Так, группа Artik & Asti выступила на дне рождении у известного блогера.

В сети предположили, что имениннице пришлось заплатить Артёму внушительный гонорар в несколько миллионов рублей. Напомним, что артист отказался от выступлений только в России, в зарубежных странах Умрихин дает концерты с большой охотой. К слову, совсем недавно певец исполнил свои хиты на фестивале в Дубае.

Как сообщают источники, музыкант не спешит забрасывать бизнес в России. Именно здесь мужчина владеет звукозаписывающей компанией, которая приносит ему основной доход.