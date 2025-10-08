Артем Михалков рассказал о сложных и рисковых съемках фильма с Глебом Калюжным

Режиссер Артем Михалков в шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» рассказал о работе над новой спортивной драмой «Первый на Олимпе», посвященной жизни и карьере легендарного советского гребца Юрия Тюкалова. По словам Михалкова, съемки этой картины стали для него личным вызовом.

Фильм основан на реальных событиях и повествует об уникальном спортсмене с невероятной судьбой. Юрий Тюкалов, переживший блокаду Ленинграда, смог преодолеть себя и добиться успехов в академической гребле. Он завоевал для страны первое олимпийское золото в этом виде спорта, возглавил сборную, тренировал молодых спортсменов, а после завершения карьеры стал художником и скульптором.

«Эксперты прогнозируют, что зритель хорошо встретит фильм, потому что в центре – настоящий, непридуманный, безоговорочный герой. И мы тоже снимали это кино самоотверженно, работали максимально близко к гребцу, чтобы передать динамику спорта. Для меня это было вызовом – никто никогда не снимал таких фильмов», – признался режиссер.

Для достижения достоверности создателям картины пришлось пойти на серьезные риски. Был создан специальный плот, который соединяли с лодкой для съемок в движении, несмотря на скорость, волны и дождь. Исполнитель главной роли Глеб Калюжный, сыгравший Юрия Тюкалова, самостоятельно выполнял все трюки. Во время одного из них актер нырнул на середине Невы и выплыл не сразу, что заставило съемочную группу серьезно поволноваться.

«Это настоящее, честное кино о реальном герое. Достоверность была очень важна для всех, кто делал фильм. Надеюсь, каждый зритель откроет для себя Тюкалова», – поделился Артем на «Авторадио».

Михалков отметил, что Глеб Калюжный оказался удивительно близок своему персонажу не только внешне, но и по силе характера. Актер в пять утра выходил на лодке на воду.

«Лодка для гребли – тонкая, если неправильно весла положил, просто переворачиваешься. Там течение еще, корабли. Мы с замиранием сердца смотрели и искренне болели за него», – добавил Михалков.

Съемки проходили в знаковых для биографии Тюкалова местах — в Санкт-Петербурге, на Неве, на озерах Разлив и Токсово, в бухте Выборга.