Артем Чекалин рассказал, что дети половину времени живут с ним

Бывший муж блогера Лерчек Артем Чекалин рассказал, что каждую неделю видит детей. Они половину времени живут с отцом.

Об этом узнал StarHit.

«Вижу их каждую неделю. Они живут со мной половину времени, половину — в другом доме», - сказал Чекалин во время перерыва судебного заседания.

Блогер не хотел давать какие-либо комментарии. Адвокат Чекалина отмечал, что «все волнуются, ждут результатов».

«Дайте нам хотя бы понять, что происходит, точнее какое решение примет суд. Дальше, возможно, какие-то комментарии, не относящиеся к делу, Артем Александрович даст», - говорил защитник 33-летнего Артема.

Лерчек приехала на сегодняшнее заседание с новым бойфрендом, от которого ждет ребенка. Она находится на шестом месяце беременности. Чекалин узнал об этом непосредственно перед заседанием суда.