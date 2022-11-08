Разоренная Анжелика Агурбаш предстанет перед судом

Певица и участница Евровидения Анжелика Агурбаш лишилась 700 тысяч рублей.

Все из-за того, что звезда решила вообще не платить проценты по взятому кредиту.

Сообщается, что несколько лет назад бывшая жена "мясного короля" Николая Агурбаша оформила первый (и, видимо, последний) в своей жизни кредит на 1 млн рублей.

Деньги достаточно быстро были спущены на относительно роскошную жизнь...а кредит забыт. Во всяком случае, возвращать средства певица банку не стала.

К осени 2022 года задолженность выросла до 686 тысяч и превратилась в иск, который сотрудники ВТБ и направили Анжелике.

Кроме того, недавно на Агурбаш ополчилась фабрика шуб.

Девушка оказалась должна $83 тысячи, так как взяла на реализацию 40 изделий, а деньги за них так и не вернула.