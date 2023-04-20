Анну Семенович попытались шантажировать интимными фото

Российская актриса и телеведущая, спортсменка и певица Анна Семенович недавно едва не пала жертвой шантажа.

Как стало известно порталу Первый женский, некий молодой человек пригрозил бывшей солистке группы «Блестящие» выложить в открытый доступ интимные фотоснимки с ее изображением. О том, что именно шантажист требовал взамен, Семенович умолчала, однако сообщила, что вымогательству не поддалась.

По словам 45-летней звезды, она не только не стесняется своего тела, считая его красивым и привлекательным, но и уверена, что публикация откровенной фотосессии лишь увеличит число ее поклонников.

Сейчас шантажист перестал надоедать актрисе, удалил сомнительные снимки и не выходит на связь. Ну а сама Анна тщетно пытается разыскать предмет спора в открытом доступе, чтобы понять о каких именно снимках шла речь.