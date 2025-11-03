Анна Заворотнюк трогательно отметила 7 месяцев сына Марселя. Об этом стало известно из соцсетей.

2 ноября сыну Анны Заворотнюк исполнилось 7 месяцев. В честь этого события она поделилась серией фотографий с Марселем. На одном из кадров знаменитость держит ребенка на руках, однако лица малыша не видно. Еще один снимок с Марселем девушка выложила из автомобиля.

Дочь Анастасии Заворотнюк призналась, что именно осень ассоциируется у нее с сыном.

«Самой маленькой любви всей моей жизни сегодня 7 месяцев. Эта осень словно отражение наших дней: тихие, уютные, теплые, полные улыбок и твоих смешных визгов и смешков. Ты — наше самое дорогое счастье. Расти большой, не будь лапшой», — подписала фотографии она.

