Анна Снаткина, Никита Тарасов, Лянка Грыу посетили премьеру «Границы миров»

Анна Снаткина, Ника Здорик, Лянка Грыу посетили премьеру сериала «Граница миров». Об этом стало известно из пресс-релиза, попавшего в распоряжение сайта «Страсти».

20 февраля в особняке на Волхонке прошла светская премьера сериала СТС «Граница миров». Первыми фэнтези-комедию увидели исполнители главных ролей Анна Снаткина, Денис Нурулин, Ангелина Поплавская, Маргарита Дьяченкова, Александр Яцко, а также их коллеги, блогеры и музыканты: звезда «Ландышей» Ника Здорик, «папина дочка» Полина Айнутдинова, актёры «Молодёжки» Владимир Зайцев, Влад Канопка и Диана Милютина, Илана Юрьева, Анна Банщикова, Маша Лобанова, Лянка Грыу, Иван Чебанов и другие.

Новый сериал СТС расскажет историю одноимённой секретной службы, которая защищает людей от мира нечисти, пересекающей границу в туристических целях. Необычной организацией, расположенной в городском здании НИИ, руководит Павел Никитич (Николай Добрынин). Он и другие сотрудники (Даня Киселёв, Денис Нурулин, Анна Снаткина, Маргарита Дьяченкова, Иван Зайцев) следят за прилежным поведением русалок, оборотней, вампиров и других существ, а помогают им в этом представители Тёмного мира: эффектная вампирша Илона (Ангелина Поплавская) и глава Тёмного интерпола Андрон (Илья Любимов).