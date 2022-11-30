14:52, 30 ноября 2022
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Анна Семенович чудовищно отравилась
Сильные отравления случаются с Анной в среднем раз в сезон. С чем связана такая их регулярность- неизвестно.
Говорят, так сказывается плотный гастрольный график, или, наоборот всяческое отсутствие важных дел. На днях Семенович вновь выложила видео, на котором пожаловалась на ухудшение состояния.
По признанию самой телеведущей, у нее крутит живот, и вот уже неделю она не может нормально функционировать.
Прошлое сильное отравление приключилось с Семенович в мае 2022 года. Из-за длительного недомогания певица не смогла даже выступить на торжестве в День победы.
Недавно девушка попала в неприятную ситуацию с похмельем.
Источник фото:https://www.youtube.com/
Источник:https://www.gazeta.ru
Автор:Кирилл ЗенковТеги: