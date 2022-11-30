Анна Семенович чудовищно отравилась

Сильные отравления случаются с Анной в среднем раз в сезон. С чем связана такая их регулярность- неизвестно.

Говорят, так сказывается плотный гастрольный график, или, наоборот всяческое отсутствие важных дел. На днях Семенович вновь выложила видео, на котором пожаловалась на ухудшение состояния.

По признанию самой телеведущей, у нее крутит живот, и вот уже неделю она не может нормально функционировать.

Прошлое сильное отравление приключилось с Семенович в мае 2022 года. Из-за длительного недомогания певица не смогла даже выступить на торжестве в День победы.

Недавно девушка попала в неприятную ситуацию с похмельем.