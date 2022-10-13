Анна Седокова покрывается красными пятнами

На своей странице в популярной соцсети украинская певица Анна Седокова призналась подписчикам, что с детства борется с неприятным кожным заболеваниям. Выяснилось: ее старый недуг – крапивница.

«Опять у меня острый приступ, ребята…Хочу идти в спортзал, а иду в аптеку», - жалуется Седакова.

По мнению Анны, таблетки, выписанные ей врачом, не подходят – вызывают слишком сильную усталость, а инъекционный препарат, снимающий все симптомы стоит минимум $1000.

Крапивница может быть весьма опасным заболеванием и в запущенной форме проявляется в виде зудящих красных пятен и волдырей, возникающих на теле в моменты стресса.

Певица сообщает, что в момент обострения, действительно, проходит «все круги ада».

Запускать ситуацию артистка, однако, не планирует, лечится, как может, и верит, что обострившаяся напасть в скором времени оставит её в покое.

ФОТО: Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News