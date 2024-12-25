«Анна пыталась ему помочь»: почему бедно жил и что за диагноз был у Яниса Тиммы

Светская львица и певица Алена Кравец заявила о диагнозе Яниса Тиммы. Женщина рассказала, что у спортсмена к концу жизни почти не было денег из-за лудомании. По ее словам, он играл в казино, а Анна Седокова пыталась его спасти. Об этом стало известно из эфира шоу «Пусть говорят».

Смерть бывшего мужа артистки обсуждают до сих пор. Янис Тимма скончался в ночь с 16 на 17 декабря после дня рождения Анны Седоковой. Известно, что его тело было найдено в хостеле, где он провел последние дни жизни.

«Сам хостел — редкостный гадюшник, у которого самый низкий рейтинг в округе: плесень, тараканы, запах. На простыне я обнаружил кровоподтеки», – поделился журналист Илья Саглиани в студии программы.

По слухам, Тимма заселился в номер с видом на дом, где живет его бывшая супруга. Кроме того, он был в тяжелом финансовом положении. За несколько дней до смерти он покупал в кафе самые дешевые блюда. Алена Кравец заявила, что у Яниса была лудомания. По ее словам, он тратил огромные деньги, а бывшая жена до расставания пыталась ему помочь.

«Знаю точно, что он играл в казино и проигрывал. Анна пыталась ему помочь», – отметила Кравец.

Тело Яниса Тиммы отправили в Латвию, а Анна Седокова до сих пор находится в больнице после нервного срыва. Неизвестно, отправится ли она попрощаться с экс-супругом.

Ранее мы писали о том, что в Сети обсуждают клип Анны Седоковой с телом мужчины в пакете. Его назвали пророческим после смерти Яниса.