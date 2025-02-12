Анна Пересильд трогательно поздравила младшую сводную сестру с 4-летием. Об этом стало известно из соцсетей.

Дочь Алексея Учителя и Юлии Пересильд Анна выложила в соцсетях редкий снимок своей младшей сводной сестры. Молодая актриса поздравила девочку с днем рождения — ей исполнилось 4 года. Поздравление Пересильд сопроводила снимком маленькой Нины в самолете.

«Сегодня у этого маленького человечка день рождения! Бесконечно тебя люблю, Нина», — подписала фото она.

Напомним, Юлия Пересильд воспитывает двух дочерей от режиссера Алексея Учителя — Анну и Марию. Внебрачная дочь Нина появилась на свет в 2021 году в отношениях режиссера с Софьей Мелединой.

Ранее мы писали о том, что 15-летняя Анна Пересильд оправдалась за наряды не по возрасту.