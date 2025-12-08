Анна Немченко: «Мы поедем по свадьбам наших подписчиков»

Певица, актриса и популярный блогер стала гостьей шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» и откровенно рассказала ведущим о своем творческом пути, семейном подряде и необычных планах на грядущий свадебный сезон.

Визит Анны Немченко на «Авторадио» начался с обсуждения того, что ведущие шоу Брагин, Гордеева и Захар окрестили «феноменом Немченко»: первый же самостоятельный сингл артистки «Танцпол везде» стал вирусным хитом, моментально попав в десятку лучших треков различных чартов. Сама Анна признается, что такой оглушительный успех стал неожиданностью даже для нее: «Ну я не знаю, как так получилось, но с первой песни попали в ТОП-10 чартов». По ее словам, секрет прост и кроется в мощной поддержке интернет-аудитории: «На самом деле, мы же с Димой ведём блог, и у нас очень большая аудитория, любящая, добрая, прекрасная... С их такой любовью и поддержкой это и произошло».

Блогерская деятельность Анны – не просто хобби, а настоящий семейный бизнес, который она ведет вместе с мужем, режиссером и актером Дмитрием Меняйло. Их контент строится на роликах формата «Попробуй повтори», где пара вместе с командой воспроизводит сложные танцевальные или акробатические фигуры, найденные в сети. Эта интерактивность вышла далеко за пределы интернета: Анна запустила челлендж на свою песню и теперь лично ездит по городам России к самым креативным подписчикам, чтобы снимать совместные видео.

Несмотря на музыкальный триумф, Анна Немченко не забывает и о своей первой профессии. Она профессиональная актриса, и слушатели могут знать ее по ролям в громких телепроектах. В эфире «Авторадио» Анна выделила две знаковые для себя работы: сериал «Наследство» на ТНТ и драматическую ленту «Я заберу твою любовь», где она исполнила главную роль. «В "Наследстве" у меня более комедийная роль, а драматическая – в сериале "Я заберу твою любовь"», — пояснила звезда, добавив, что сейчас временно не снимается, так как все ее внимание сосредоточено на музыке.

Искренность пары Немченко не осталась незамеченной на общественном уровне. Их семейный тандем был номинирован на премию за трансляцию семейных ценностей. Анна подчеркивает, что это не было частью продуманной стратегии: «Мы не пытались что-то показать, что-то специально подсветить. Мы просто такие, какие мы есть. И мы это снимали, выкладывали. И вот так все сложилось».

Кульминацией стала премьера новой песни «Замужем», которая прозвучала в эфире «Авторадио» впервые. С этим треком у Анны и ее команды связаны грандиозные планы, которые ведущие в шутку назвали «гастролями на год вперед». Певица объявила о старте уникальной акции: она собирается лично посещать свадьбы своих поклонников.

«Песня называется "Замужем". И мы решили, что мы поедем по свадьбам наших подписчиков снимать с ними челлендж», — поделилась планами Анна.

Брагин, Гордеева и Захар идею оценили, заметив, что это «грамотное решение», ведь заодно можно и поесть, и обеспечить себя выступлениями надолго.