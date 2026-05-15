Анна Михалкова и Александр Робак снова вместе: пара приступила к съёмкам продолжения комедии «Убойный отпуск»

Проект запущен студией «ON Студия» совместно со студией LOOK FILM. Режиссёром продолжения выступила Анна Пармас, известная по работе над сериалами «Дорогой родственник» и «Нереалити».

Анна Михалкова — актриса, режиссёр и дочь знаменитого кинорежиссёра Никиты Михалкова. Она известна по фильмам «Сибирский цирюльник», «Статский советник» и многим другим проектам. Александр Робак — популярный российский актёр, снявшийся в таких картинах, как «Движение вверх», «Лёд» и других успешных лентах.

В новом проекте Михалкова и Робак снова воплотят на экране энергичную семейную пару. По сюжету брак главных героев проходит проверку совместным отдыхом — классическая ситуация, знакомая многим парам.

Съёмочная группа выбрала для работы живописные локации Алтайского края. Регион славится своими природными красотами и уже неоднократно становился площадкой для съёмок российских фильмов и сериалов.

Напомним, первая часть «Убойного отпуска» полюбилась зрителям благодаря лёгкому юмору и узнаваемым жизненным ситуациям. Теперь создатели решили продолжить историю полюбившихся персонажей. Дата премьеры продолжения пока не раскрывается.