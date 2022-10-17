Анна Лорак прекращает творческую деятельность на территории России
Украинская дива Анна Лорак в ужасе.
Все её концерты в России отменены, а студия звукозаписи, где она работала последние шесть лет, внезапно исчезала из реестра юридических лиц.
Похоже, творческая деятельность певицы на территории России подошла к концу – официально выпускать новые треки и снимать клипы Лорак больше не сможет.
Юристы уверяют, что поводом для «отмены» Лорак стало «наличие недостоверных сведений» в некоторых правовых документах. Так, например, юридический адрес «ООО Ани Лорак продакшн», как оказалось, не соответствовал адресу фактическому. Компания представляла интересы певицы и занималась организацией концертов, туров и гастролей.
С другой стороны, есть основания полагать, что настоящей причиной санкций против украинки могла стать её неоднозначная позиция относительно специальной операции России на Украине.
Кроме того, в прессу просочился слух, о том, что налоговая стала интересоваться деятельностью певицы после того, как та неоднозначно намекнула на домогательства со стороны Константина Меладзе. Якобы продюсер предлагал ей покровительство в обмен на романтические отношения.
Известно, что компания Лорак приносила своей владелице более 40 млн рублей в год.
Как дальше будет действовать народная артистка Украины – пока не известно, однако на её официальном сайте уже размещен гастрольный график.
Ближайшие шесть концертов Ани собирается дать Германии.
ФОТО: YouTube