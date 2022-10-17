Анна Лорак прекращает творческую деятельность на территории России

Украинская дива Анна Лорак в ужасе.

Все её концерты в России отменены, а студия звукозаписи, где она работала последние шесть лет, внезапно исчезала из реестра юридических лиц.

Похоже, творческая деятельность певицы на территории России подошла к концу – официально выпускать новые треки и снимать клипы Лорак больше не сможет.

Юристы уверяют, что поводом для «отмены» Лорак стало «наличие недостоверных сведений» в некоторых правовых документах. Так, например, юридический адрес «ООО Ани Лорак продакшн», как оказалось, не соответствовал адресу фактическому. Компания представляла интересы певицы и занималась организацией концертов, туров и гастролей.

С другой стороны, есть основания полагать, что настоящей причиной санкций против украинки могла стать её неоднозначная позиция относительно специальной операции России на Украине.

Кроме того, в прессу просочился слух, о том, что налоговая стала интересоваться деятельностью певицы после того, как та неоднозначно намекнула на домогательства со стороны Константина Меладзе. Якобы продюсер предлагал ей покровительство в обмен на романтические отношения.

Известно, что компания Лорак приносила своей владелице более 40 млн рублей в год.

Как дальше будет действовать народная артистка Украины – пока не известно, однако на её официальном сайте уже размещен гастрольный график.

Ближайшие шесть концертов Ани собирается дать Германии.

ФОТО: YouTube