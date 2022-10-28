Анна Чиповская ждет пополнения

В Сеть попала фотография, позволяющая предположить, что одна из самых красивых актрис современного российского театра пребывает в интересном положении.

Недавний стремительный переход Чиповской из Театра Табакова в МХТ им. Чехова наделал много шуму.

Поговаривали, что талантливой актрисе не понравились публичные заявления руководителя театра Владимира Машкова в поддержку спецоперации на Украине.

У Хабенского Аня сразу же сыграла Роксану в спектакле «Сирано де Бержерак».

Именно в роли возлюбленной Сирано Чиповская и «засветилась» с небольшим, но заметным животиком.

Официальным бойфрендом актрисы является 33-х летний неженатый красавец, киноактер Дмитрий Ендальцев.

ФОТО: Лызлова Екатерина/PhotoXpress/East News