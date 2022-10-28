19:59, 28 октября 2022
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Анна Чиповская ждет пополнения
В Сеть попала фотография, позволяющая предположить, что одна из самых красивых актрис современного российского театра пребывает в интересном положении.
Недавний стремительный переход Чиповской из Театра Табакова в МХТ им. Чехова наделал много шуму.
Поговаривали, что талантливой актрисе не понравились публичные заявления руководителя театра Владимира Машкова в поддержку спецоперации на Украине.
У Хабенского Аня сразу же сыграла Роксану в спектакле «Сирано де Бержерак».
Именно в роли возлюбленной Сирано Чиповская и «засветилась» с небольшим, но заметным животиком.
Официальным бойфрендом актрисы является 33-х летний неженатый красавец, киноактер Дмитрий Ендальцев.
ФОТО: Лызлова Екатерина/PhotoXpress/East News
Источник:https://ryazan.life/
Автор:Кирилл ЗенковТеги: