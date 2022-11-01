Анна Чиповская избегает некоторых сцен в кино из-за просьбы бабушки

35-летняя актриса Анна Чиповская снимается не во всех сценах – некоторых она избегает по просьбе покойной бабушки. И это отнюдь не интимные моменты.

Родственница «всегда просила»: «Анечка, не лежи в гробу». Этот наказ артистка старается выполнять.

Чиповская вспомнила, что однажды играла мертвую героиню и лежала на столе для омовения. «Но хотя бы без гроба обошлось», - отметила она.

Ранее появилась информация, что Чиповская, возможно, находится в интересном положении. Во время исполнения роли в спектакле «Сирано де Бержерак» у актрисы заметили небольшой животик.

ФОТО: Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News