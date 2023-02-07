Анита Цой встретила свой день рождения на продуктовом складе

Седьмого февраля певица Анита Цой празднует свой пятьдесят второй день рождения.

О том, какие подарки получила исполнительница, она рассказала в большом интервью изданию MK.ru.

По словам Аниты, из-за сверхплотного рабочего графика, связанного с открытием собственного бизнеса, ей пришлось встречать день рождения на продуктовом складе.

«Широко отмечать праздник я не планирую, сейчас не самое подходящее для шумных торжеств время, - считает Цой, - однако лучшим подарком для меня будет запанированный на 8 февраля сольный концерт. Билеты на него проданы все до единого еще в прошлом месяце».