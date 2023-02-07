17:21, 07 февраля 2023
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Анита Цой встретила свой день рождения на продуктовом складе
Певица Анита Цой решила не отмечать свой день рождения в этом году.
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@MaximShevchenko»
Седьмого февраля певица Анита Цой празднует свой пятьдесят второй день рождения.
О том, какие подарки получила исполнительница, она рассказала в большом интервью изданию MK.ru.
По словам Аниты, из-за сверхплотного рабочего графика, связанного с открытием собственного бизнеса, ей пришлось встречать день рождения на продуктовом складе.
«Широко отмечать праздник я не планирую, сейчас не самое подходящее для шумных торжеств время, - считает Цой, - однако лучшим подарком для меня будет запанированный на 8 февраля сольный концерт. Билеты на него проданы все до единого еще в прошлом месяце».