Ани Лорак, Artik & Asti и Zivert: «Жара» собирает звезд на большом новогоднем концерте

«Новогодний концерт ЖАРА» состоится уже 11 декабря в обновленном зале Crocus City Hall. На одной сцене выступят самые яркие звезды отечественного шоу-бизнеса.

31 декабря ждать еще долго, но, несмотря на это, новогодним настроением можно зарядиться уже сейчас вместе с главными хитмейкерами страны. ZIVERT, МОТ, Мари Краймбрери, Artik & Asti (Seville), EMIN, NILETTO, IOWA, Олег Майами, Леша Свик, Валя Карнавал, Глюк’oZa, Ани Лорак, NYUSHA, Анна Седокова, Алсу, Natan, Ольга Серябкина, Хабиб, RASA, Егор Шип, Юля Гаврилина, Тося Чайкина, Galibri & Mavik, Султан Лагучев, Звонкий , Milana Star, Amirchik, GAYAZOV$ BROTHER$, VESNA305, Akmal' и многие другие исполнят свои лучшие песни на «Новогоднем концерте Жара».

Эфирная версия шоу будет показана на телеканале ЖАРА TV в Новогоднюю ночь.