«Англицизмы надоели»: продюсер «Иванушек International» Игорь Матвиенко объяснил, почему зачеркивает слово в названии группы

Игорь Матвиенко стал известен как один из самых успешных продюсеров российской эстрады. Именно он создал легендарную поп-группу «Иванушки International», которая в 1990-е завоевала любовь миллионов поклонников.

18 мая продюсер заявил, что слово International будет зачеркнуто на всех афишах группы, пока сохраняется острота дискуссии вокруг использования англицизмов в России. По словам Матвиенко, теперь коллектив будут писать как группа «Иванушки», а английское слово перечеркивать.

«Пока есть острота вопроса, слово International будет зачеркнуто. Это, конечно, пиар-ход, но также это некая позиция. С одной стороны, это шутка, но с другой стороны, я абсолютно согласен, что количество англицизмов...» — поделился продюсер.

Матвиенко также подчеркнул своё отношение к засилью иностранных слов в русском языке. «Англицизмы надоели», — заявил народный артист. Продюсер даже предложил ввести дополнительный налог для тех, кто хочет оставить английские названия.

Напомним, решение группы связано с обсуждениями закона о защите русского языка, который вступил в силу 1 марта. Закон направлен на ограничение использования иностранных слов в официальной сфере и коммерческих названиях.