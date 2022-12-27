Ангелина Дорошенкова вернет деньги взятые на свадьбу натурой

Краудфандинг от Ангелины Дорошенко: вы мне деньги на свадьбу, я вам – порно-ролик со своим женихом.

Бывшая студентка МГИМО Алиса Дорошенкова, ставшая затем известной порно-актрисой Ally Breelsen, несколько лет назад оставила доходную работу. И приняла участие в нескольких реалити-шоу и youtube - проектах.

Но своим привычкам не изменила. Прыгала обнаженной с парашютом, скандалила с Богданом Титомиром на почве секса, а недавно на весь интернет обвинила своих родителей в скупости: вместо ожидаемых полмиллиона, те подарили Ангелине на свадьбу всего 80 тысяч рублей.

Когда в Сети хейтеры стали высмеивать ее жадность, Дорошенко обиделась. «У них дома матрас за 70 тысяч, у мамы новенький телефон за 150 тысяч. Неужели дочери на свадьбу жалко?»

Чтобы хоть как-то выйти из положения, Ангелина прибегла к краудфандингу: объявила сбор средств в обмен на порно-ролики со своим будущим мужем.

О том, кто этот муж – девушка молчит, видимо, желая преподнести избраннику приятный сюрприз…