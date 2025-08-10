Анфиса Чехова восхитилась возлюбленным, который выглядит старше своих лет. Об этом стало известно из соцсетей.

Телеведущая Анфиса Чехова вышла на связь с подписчиками и порассуждала о возрасте своего кавалера. По словам знаменитости, она довольна, что Александр Златопольский выглядит старше своих 44 лет.

«Мне нравится, что мужчина выглядит солидно, взросло. Если бы он выглядел на 39, я бы с ним не встречалась. Потому что у меня такой вкус. Я люблю, когда опыт отражается на лице человека. Я люблю, когда люди с возрастом становятся другими. Не понимаю вот этой погони за юностью», — заявила она.

При этом сам Златопольский рассказал, что подписчики Чеховой считают, будто ему 57 лет.

Напомним, Александр Златопольский и Анфиса Чехова начали встречаться в 2025 году. Телезвезда признавалась, что хотела бы еще одного ребенка от союза с новым мужчиной.

Ранее мы писали о том, что возлюбленный Анфисы Чеховой раскрыл, как завоевал ее сердце.