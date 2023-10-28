Андрея Разина попросили проклясть Галкина* за исполнение песни «Белые розы»

Шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) уехал из Израиля и отправился на гастроли по странам Европы. В свою новую концертную программу он включил песни Виктора Цоя и Юрия Шатунова, чем вызвал критику среди поклонников творчества указанных артистов.

За исполнение песни «Белые розы» фанаты Шатунова попросили скандального продюсера Андрея Разина наслать проклятие на Галкина*.

«Выпускайте Кракена! Андрей наведи на него порчу!» — приводит aif.ru комментарии в соцсети.

При этом шоумен не ограничился творчеством «Ласкового мая» и решил исполнить песню «Группа крови на рукаве» Виктора Цоя. В ответ возмущенные поклонники группы «Кино» в соцсетях раскритиковали выступление Галкина*, заявив, что он покушается на святое.

«Ужасное исполнение, не дотягивает, розы завяли сразу. А говорили, что песенки простенькие... за Цоя ему вообще руки оторвать мало», - возмутились пользователи Сети.

Ранее мы писали, что шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) внезапно заговорил о проблемах в браке с певицей Аллой Пугачевой. В ходе концерта в Польше он разоткровенничался со зрителями и исполнил песню, которая начинается со слов: «Кончилась любовь, кончилось все».

*(Признан иностранным агентом на территории России)