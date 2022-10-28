Андрей Малахов разместил выложил фото невесты в соцсети

Неожиданная фотография Андрея Малахова в социальной сети смутило поклонников шоумена.

Подписчики в недоумении: кто эта девушка, позирующая на фоне осеннего пейзажа в роскошном свадебном платье? Неужели новая избранница?

Слово «поздравляю», которым Малахов подписал фотографию, вызвало у аудитории еще больше вопросов и навела многих на мысль о резких переменах в личной жизни телеведущего.

Срывать покров тайны Андрей пока не решается.

Напомним, что последние десять лет звезда первого канала находится в счастливом браке с издателем российского «ELLE» Наталии Шкулевой.

Их ребенку, Сашеньке скоро исполнится шесть лет.

ФОТО: Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News