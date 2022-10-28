14:02, 28 октября 2022
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Андрей Малахов разместил выложил фото невесты в соцсети
Неожиданная фотография Андрея Малахова в социальной сети смутило поклонников шоумена.
Подписчики в недоумении: кто эта девушка, позирующая на фоне осеннего пейзажа в роскошном свадебном платье? Неужели новая избранница?
Слово «поздравляю», которым Малахов подписал фотографию, вызвало у аудитории еще больше вопросов и навела многих на мысль о резких переменах в личной жизни телеведущего.
Срывать покров тайны Андрей пока не решается.
Напомним, что последние десять лет звезда первого канала находится в счастливом браке с издателем российского «ELLE» Наталии Шкулевой.
Их ребенку, Сашеньке скоро исполнится шесть лет.
ФОТО: Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News