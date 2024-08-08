Андрей Малахов предложил переделать особняк Тимура Иванова под детский лагерь. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

8 августа стало известно, что дом задержанного по подозрению в получении взятки заместителя министра обороны Тимура Иванова оказался самостроем.

Огромный объект, расположенный на берегу реки Волги занимает 8 гектаров. На территории помимо основного особняка есть СПА-комплекс, бассейн, домики для прислуги и вертолётная площадка с ангаром. Все это принадлежит арестованному Иванову.

Однако сразу после задержания чиновника выяснилось, что строения находятся на территории водоохранной зоны незаконно. Администрация Калязинского района подготовила иск с просьбой снести постройки.

О ситуации высказался телеведущий Андрей Малахов. Он посоветовал не торопиться со сносом.

«Отдайте под детский лагерь. Почему нужно обязательно все сносить?!» — задался вопросом он.

Ранее мы писали о том, что Андрей Малахов не выпустил в эфир шоу с участием Ольги Орловой.